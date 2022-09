Schon wieder: Verflixtes siebentes Jahr für Klopp

Lösungen finden

„Ich muss jetzt nachdenken, Lösungen finden“, meinte Klopp vor dem Liga-Match am Samstag gegen Wolverhampton. Von Brighton zu ChelseaDie Bayern freuten sich hingegen mit dem 2:0 gegen Inter über den 19. Startsieg in der Königsklasse in Serie! Marcel Sabitzer, der in der Startelf stand und eine Stunde spielte, ist im Team von Trainer Julian Nagelsmann derzeit eine echte Fixgröße. „Ich fühle mich akzeptiert in der Mannschaft und hab meine Rolle gefunden“, freut sich Sabitzer. Salzburgs nächster Gegner Chelsea hat nach der Trennung von Thomas Tuchel den neuen Trainer gefunden: Graham Potter. Der 47-Jährige wechselt für eine Ablöse von 23 Millionen Euro von Brighton nach London.