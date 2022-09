Droht Rauswurf nach CL-Klatsche? Das sagt Klopp!

Jürgen Klopp hat nach dem kapitalen Fehlstart in der Champions League gelassen auf die Frage nach einem möglichen Rauswurf beim FC Liverpool reagiert. Er glaube „nicht wirklich“ daran, dass sein Job in Gefahr sei, sagte der Teammanager der „Reds“ am Tag der überraschenden Entlassung seines Kollegen Thomas Tuchel beim FC Chelsea.