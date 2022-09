Der Rekord-Transfer hat auch seine Schattenseite

Die englische Europameisterin Keira Walsh wechselte für 350.000 Pfund (408.000 Euro) von Manchester City zum FC Barcelona - das ist Transfer-Weltrekord im Frauen-Fußball. Obgleich in puncto Ablösen und Gehältern noch weit hinter den Männern zurück, wachsen also auch bei den Damen stetig die Summen. Was auch seine Schattenseite hat.