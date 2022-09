Pussy Riot: „Putin will toten Körper reanimieren“

Mit regimekritischen Polit-Punk geht das vornehmlich weibliche Kollektiv Pussy Riot seit 2011 Wladimir Putin gehörig auf die Nerven. Weltweite Bekanntheit erlangte man 2012 mit dem „Punk-Gebet“ in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, die drei Frauen nach einem langen Gerichtsprozess ins Arbeitslager brachten. Marija „Masha“ Alchonia war eine davon und wurde in den letzten zehn Jahren sechs Mal inhaftiert. Im Mai gelang ihr eine spektakuläre Flucht nach Litauen, nun tourt sie mit Pussy Riot, um Geld für ein Kinderspital in Kiew zu sammeln. Vor ihrem Auftritt im Wiener Porgy & Bess haben wir uns mit der Protestantin zum Gespräch über den Ukraine-Krieg, doppelgesichtige Oligarchen und die Notwendigkeit von Punk zu sprechen.