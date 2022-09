Ältestes, noch genutztes Handy Österreichs gesucht

Die ersten GSM-Pilotversuche starteten in Österreich 1991. Zwei Jahre später,1993, ging in Wien und am Flughafen Schwechat das erste digitale GSM-Netz mit etwa 400 Mobilfunkstationen „on Air“. Zum 30-jährigen Jubiläum sucht das FMK die drei ältesten, noch voll funktionsfähigen Handys Österreichs, die heute noch in Verwendung sind