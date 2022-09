„Lästiges Team!“ Gazzetta lobt Okafor und Fernando

„Ausgeglichenes Spiel“

Dem „eigenen“ Team, also Milan attestierte die „Gazzetta“ einen „zögerlichen Start“ in die neue Champions-League-Saison. Es sei ein „ausgeglichenes Spiel“ gewesen, heißt es. Vermutlich waren die Erwartungen der Mailänder doch höher. Das 1:1 in Salzburg ist aus italienischer Sicht sicher kein Beinbruch, nach dem Sieg im Mailänder Derby am Wochenende waren Giroud und Co. aber schon breitbrüstig nach Salzburg gereist.