Der vielleicht kultigste US-Open-Fan ist wieder da

Das Video ging im Vorjahr viral. Die Publikumskamera fing eine blonde Frau ein, die sich bemüßig fühlte, eine kleine Show abzuziehen, wenn sie schon im Fokus steht. Und wie tat sie das? Indem sie fast surrealen Zug an den Tag legte. Einmal angesetzt, war der halbe Liter Bier in ein paar Sekunden „auf ex“ leer. Das Stadionpublikum in Flushing Meadwos jubelte, das Netz staunte millionenfach. Und heuer? Gleiche Location, gleiches Szenario. Wieder ist die Dame vor Ort, wieder fängt sie die Kamera an. Der Rest ist bekannt, inzwischen auch schon ein wenig Kult. Sehen Sie selbst!