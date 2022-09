Magische CL-Nacht lässt den Meister träumen

Das war spürbar. Bei seinen Spielern auf dem Platz, den Betreuern auf der Bank und den Fans auf den Rängen. Dass die Atmosphäre an der Salzach bei großen europäischen Spielen magisch sein kann, wusste man zudem schon aus den Vorjahren. 6:2 gewann der Abo-Meister vor drei Jahren gegen Genk, als die Fußballwelt die Geburtsstunde von „Tor-Monster“ Erling Haaland erlebte. Ein 2:2 gab es im Herbst 2020 gegen Lok Moskau, 2:1 bezwangen die Mannen von Cheftrainer Matthias Jaissle im Vorjahr Frankreichs Meister OSC Lille. Beim Heimauftakt in der Königsklasse hatte der rot-weiß-rote Dauer-Champion also gepunktet.