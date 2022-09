Knalleffekt in Bologna: Coach Mihajlovic gefeuert!

Drei Remis aus fünf Spielen - der Start in die neue Saison verlief für Bologna enttäuschend, mit Platz 16 liegt der Klub klar hinter den Erwartungen! Trotz eines Marko Arnautovic in Hochform: Der Torjäger der „Rossoblu“ zeichnete in den ersten fünf Spielen für alle fünf Liga-Tore Bolognas verantwortlich, führt damit sensationell die Schützenliste der Serie A an. Zuletzt verbuchte der ÖFB-Teamspieler am Sonntag beim 2:2 bei Spezia einen Doppelpack.