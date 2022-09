Hass eskaliert: Online-Forum Kiwi Farms gesperrt

Swatting-Angriffe auf Trans-Aktivistin und Politikerin

Kiwi Farms wurde einem „Engadget“-Bericht zufolge 2013 von Joshua Moon, einem ehemaligen Administrator des Hass-Forums 8chan, gegründet. In den neun Jahren, die seit der Gründung vergangen sind, wurden mindestens drei Selbstmorde mit Belästigungskampagnen, die ihren Ursprung in diesem Forum hatten, in Verbindung gebracht.