Ivona Dadic bei den „amazing“ Puma-Kolleginnen

Sportlich war Dadic zuletzt bei der Leichathletik-EM in München in den Schlagzeilen gewesen. Im Siebenkampf wurde sie im 200-Meter-Lauf disqualifiziert. Dadic reagiert sportlich, richtete aber einen Appell an die Kampfrichterin. „Im Zweifelsfall für den Athleten“, sagte die 28-Jährige, die nach Tag eins auf dem fünften EM-Rang gelegen wäre. Sie müsse das aber nun abhaken, werde auf ihre gute Form aufbauen und am 17./18. September den Mehrkampf in Talence bestreiten.