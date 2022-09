Rapids Druijf: „Wir kämpfen auf allen Ebenen“

Anfang der Saison war Guido Burgstaller mit vier Toren Rapids „Lebensversicherung“, seit sechs Partien trifft aber (auch) der Kapitän nicht mehr. Umso wichtiger ist die Rolle von „Teilzeitarbeiter“ Ferdy Druijf: erlösendes 2:0 gegen Baku, Ausgleich in Vaduz, zuletzt Dosenöffner im Cup in Allerheiligen. „Mit seiner Wucht ist er extrem wertvoll für uns. Mit ihm haben wir eine andere Präsenz“, zählt Trainer Feldhofer auch heute in Altach auf den 1,90-Meter-Prügel im Sturm. Als Joker.