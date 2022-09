Rapid „fehlt nur der Dosenöffner“

Beweglich sein

Morgen gilt es in Altach - nach vier Pleiten samt Cup-Aus in der Krise - nachzulegen. „Davon lassen wir uns nicht blenden“, will Feldhofer gar nicht auf die Klose-Truppe blicken. „Wir müssen beweglich sein, eine Spiellaune an den Tag legen.“ Das war in der Steiermark okay, der letzte Pass fehlt nach wie vor (zu) oft. Sieht Feldhofer nicht so: „Uns fehlt nur der berühmte öffner, damit es leichter geht.“