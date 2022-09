Altach gegen Rapid Wien ab 14.30 Uhr LIVE

Die Wiener hoffen, dass der Cup-Aufstieg gegen Regionalligist Allerheiligen am Donnerstag ein „Turnaround“ war, haben allerdings in Altach seit dem 9. November 2019 (3:0) nicht mehr gewinnen können. Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer wollte dem keine große Bedeutung schenken. „Was davor war, mit Statistiken, da tue ich mir schwer“, betonte der 42-Jährige. Rapids sieglose Serie in Altach passierte vor seiner Amtszeit. Er selbst hat gute Erinnerungen an das Stadion. Am 21. November 2020 feierte er dort mit dem WAC einen 2:0-Sieg. „Ich habe einmal dort gespielt als Trainer und gewonnen, warum sollte das am Sonntag dann nicht funktionieren?“, blickte Feldhofer optimistisch nach vorne.