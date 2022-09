„Das Kanzleramt gleicht mitunter dem Hauptpostamt“

Wolfgang Sobotka hat in einem Interview von einem Vernichtungsfeldzug gegen die ÖVP gesprochen und dass die Bedingungen, unter denen Sebastian Kurz weichen musste, bedenklich waren. Ist das nicht eine sehr einseitige Sicht der Dinge?

Ich sehe es ein wenig gelassener als Sobotka. Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Opposition an der ÖVP abarbeitet, weil die ÖVP in der überwiegenden Zahl in den Gemeinden, in den Ländern und auch in der Bundesregierung die Verantwortung trägt. An Splittergruppen mit sieben oder acht Prozent wird sich die Opposition nicht reiben. Insofern braucht man hier auch eine gewisse Leidensfähigkeit.