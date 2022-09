Metro friert Preise von wichtigsten Produkten ein

Versuch, „finanziellen Druck“ zu lindern

„Unsere Hauptkundengruppe steht in Anbetracht der wachsenden Inflation unter einem enormen finanziellen Druck. Um die massiven Herausforderungen, die die Teuerung in vielen Bereichen mit sich bringt, etwas abzufedern, haben wir uns daher dazu entschlossen, die Preise für viele Kernprodukte einzufrieren“, so Metro Österreich-Chef Xavier Plotitza.