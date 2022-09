Poker mit Red Bull: Wackelt Porsche-F1-Einstieg?

Noch wird am Rande des Heim-Grand-Prix von Verstappen also gepokert. Sportlich hält Red Bull heuer längst alle Asse in der Hand. Verstappen hat neun der 14 Saisonrennen gewonnen und nimmt langsam aber sicher den Allzeit-Rekord von 13 Saisonerfolgen in einem Jahr ins Visier. Diesen teilen sich aktuell Michael Schumacher und Sebastian Vettel.