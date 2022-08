Endlich offiziell: Audi steigt in die Formel 1 ein

Audi steigt mit Beginn der Saison 2026 als Motoren-Hersteller in die Formel 1 ein. Das sagte Audi-Boss Markus Duesmann gab am Freitag vor dem Grand Prix in Spa-Francorchamps in Belgien. „Motorsport war immer in der DNA von Audi“, erklärte Duesmann. „Wir möchten diese Erfolgsstory in der Formel 1 fortsetzen. Wir denken, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, da die Formel 1 ein neues Reglement bekommt.“ Den Chassis-Partner werde Audi bis Jahresende bekannt geben.