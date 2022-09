ÖFB-Hüne Sasa Kalajdzic: „Die NBA des Fußballs“

„Mit Füßen nicht schlecht“

Er hofft, schon demnächst als Torschütze für seinen neuen Klub in Erscheinung zu treten: „Ich bin zwei Meter groß und kopfballstark, aber auch mit den Füßen nicht so schlecht“, lachte der 15-fache ÖFB-Teamspieler.„Ich freue mich darauf, mich gegen die Besten zu beweisen, denn in dieser Liga spielen die besten Spieler.“ Wie er sich selbst beschreibt? „Ich bin ein Teamplayer, ich will der Mannschaft helfen, das ist das Wichtigste.“