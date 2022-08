Weltmeister Julian Draxler hat neuen Klub gefunden

Wunder-Trainer?

In Portugals Hauptstadt trifft der 28-Jährige mit Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt auf einen deutschen Landsmann der vor wenigen Jahren auch Draxlers ehemaligen DFB-Kollegen Mario Götze, mit dem sich der Linksaußen 2014 zum Weltmeisterschaft krönen konnte, in dessen Zeit bei PSV Eindhoven zu neuem Glanz verhelfen konnte. Noch am Mittwoch soll Draxler den Medizincheck bei Benfica absolvieren, ehe das Transferfenster am Donnerstag schließt.