Die Sommerschule geht in die dritte Runde

Interesse stark gestiegen

Seiner Erfahrung nach, kommen kreative Unterrichtsgestaltung und spielerisches Lernen bei den Schülern besonders gut an. „Ohne Notendruck das Wissen zu vertiefen, das tut allen gut“, sagt der Pädagoge und gibt einer Schülerin die Kreide in die Hand. „Fish“ und „Rice“ schreibt Abigail an die Tafel. Vor Unterrichtsende taucht die Gruppe noch einmal in die Welt der Kulinarik ein. Dass das Interesse an der Sommerschule mit rund 5600 Anmeldungen stark gestiegen ist, bestätigt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner: „Zuerst war der Unterricht für Schüler mit Förderbedarf bestimmt, mittlerweile ist das Modell an den steirischen Schulen erfolgreich verankert.“ Wie gut es heuer läuft, werden die nächsten zwei Wochen zeigen.