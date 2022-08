Polizei-Sondereinheit soll E-Scooter einbremsen

Zehn Mitarbeiter sammeln die Scooter ein

Tier Mobilitys mit etwa 20.000 Kunden im Raum Klagenfurt verfügt über ein GPS-System, das Scooter in verbotenen Zonen abschalten kann. Die Firma hat dieses System vorerst in Paris im Einsatz. „Auf Wunsch entwickeln wir das auch für Klagenfurt“, sagt Regionalmanager Jakob Orgonyi, der in Kärnten zehn Mitarbeiter zum Einsammeln der Gräte auf der Straße hat.