Auto kollidiert mit Rad: Achtjährige verletzt

Kurz nach 17 Uhr wollte das Mädchen an einer Kreuzung in Telfs scheinbar nach links abbiegen und fuhr auf der linken Straßenseite. Zur selben Zeit fuhr ein 30-jähriger Türke mit dem Auto über die Kreuzung. Es kam zur Kollision. Die Achtjährige, die ohne Helm fuhr, prallte in die Beifahrerseite des Pkw und verletzte sich.