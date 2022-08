Italienischer Winzer verkündet Aus für Hitler-Wein

Hitler, Mussolini & Co. auch in Supermärkten gelandet

Wegen des Aufdrucks mit dem Bild des „Duce“ kamen Lunardelli und sein Sohn Andrea, der für die „historischen Kollektionen“ verantwortlich ist, nicht nur in die Schlagzeilen, sondern auch vor Gericht. Lunardelli ließ sich aber nicht einschüchtern und brachte kurz danach einen „Hitler“ auf den Markt. Auch Flaschen mit dem Motto „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ sowie Bilder von Feldmarschall Erwin Rommel und Hermann Göring landeten in den Supermärkten und Weingeschäften in ganz Italien.