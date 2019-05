AfD-Politikerin posierte vor Hitler-Weinflaschen

Von einer Berliner AfD-Politikerin sind in sozialen Medien brisante Fotos aufgetaucht. Auf ihnen ist Jessica Bießmann zu sehen, wie sie in einer Küche vor - in Deutschland verbotenen - Weinflaschen mit dem Porträt Adolf Hitlers posiert. Konsequenzen hat dies für die 38-Jährige jedoch nicht: Sie darf Mitglied der rechtspopulistischen Partei bleiben.