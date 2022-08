ROT! Vaduz-Oldie zu schnell für Rapids Wimmer

Es war in der 35. Minute: Rapid verliert durch Demir im Spielaufbau den Ball. Milan Gajic reagiert am schnellsten und marschiert Richtung Strafraum, keiner kann ihn halten - auch Wimmer nicht! Der neunfache ÖFB-Teamspieler muss auch nach 32 Einsätzen in der Premier League als letzter Mann die Notbremse gegen den bald 36-Jährigen ziehen.