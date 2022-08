Sofia Polcanova kämpft um zweites Gold bei EM

EM-Medaillen beflügelten offenbar. Denn Sofia Polcanova legte in ihrem Semifinale gegen Sabine Winter los wie die Feuerwehr. Mit 7:2 führte sie gegen die Deutsche in der Rudi Sedlmayer Halle in München, viele deutsche Fans waren da noch in der Pause. Mental extrem wichtig war, dass Polcanova die Nerven behielt, als Winter sich zurückkämpfte, fünf Punkte in Folge zum 9:9 machte, doch mit zwei guten Aufschlägen zwang „Sonja“ ihre Konkurrentin zu Fehlern.