Priester soll Spenden für Pornos veruntreut haben

Wie die „Times of Malta“ am Freitag berichtete, gab der Beschuldigte gegenüber Polizeiermittlern an, er habe das Geld nach einer „sexuellen Krise“ ausgegeben. Der Priester aus einer Pfarrei im Süden des kleinsten EU-Landes muss sich vor Gericht wegen Veruntreuung und Geldwäsche über einen Zeitraum von zehn Jahren verantworten. Er bekenne sich in allen Punkten für nicht schuldig. Die maltesische Ortskirche suspendierte ihn wegen des laufenden Verfahrens.