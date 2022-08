Kann Österreich mit Trinkwasser aushelfen?

Die Auswirkungen der Trockenheit werden für uns auf dramatische Art und Weise sichtbar: Wasserlose Seen, sinkende Flusspegel und vertrocknete Felder prägen die Landschaften Europas. Auch in Österreich kämpfen Regionen mit anhaltender Trockenheit. Immerhin ist die Trinkwasserversorgung aufgrund der Alpen gesichert, auch wenn der Verbrauch an Hitzetagen massiv in die Höhe schnellt. Doch wie viel Wasser verbraucht jeder Einzelne von uns? Und können wir unser Trinkwasser in notleidende Dürre-Regionen umleiten?