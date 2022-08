Austria: Nach Schlägelwurf droht saftige Strafe!

Sportlich gab es für Violett die Erkenntnis, dass doch einiges zu Europas guter Mittelklasse fehlt. Eine Spitzenmannschaft ist Fenerbahce Istanbul mit Sicherheit nicht, für Violett reichte es aber locker, kaum vorstellbar, dass die Austria am kommenden Donnerstag in Istanbul im Sücrü-Saracoglu-Stadion den 0:2-Rückstand noch umdrehen und in die Gruppenphase der Europa League einziehen kann.