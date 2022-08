Lewis Hamilton: „Ich bin nicht mehr derselbe Mann“

„Wir wurden an jedem schönen Ort, den wir besuchten, willkommen geheißen. Wir wurden wie eine Familie behandelt. Meinen Brüdern, die mich auf dieser Reise begleitet haben, danke ich. Ich weiß, dass wir immer davon sprechen werden.“ Scheint so, als konnte Hamilton die Akkus wieder aufladen. Am 28. August geht es mit dem Rennen in Spa in der Formel 1 weiter.