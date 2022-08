Deutsche stürzt zu Gold und muss blutend in Klinik

Was war das für ein Foto-Finish, am Dienstagabend bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München! Nur dank eines Sturzes holte Außenseiterin Gina Lückenkemper am Ende über 100 Meter die Goldene. Schmerzen danach hatte die Deutsche trotz einer Fleischwunde am Knie und Abschürfungen an Händen und Hüfte kaum gespürt ...