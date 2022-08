Attacke auf 17-Jährigen: Musste sich ausziehen

Am Mittwochnachmittag attackierten ein Bursche (17) aus der Russischen Föderation, eine Schülerin (15) und ein weitere Bursche (16) aus Villach in der Fußgängerzone und in den Parks im Bereich des Bahnhofs in Villach einen 17-jährigen bosnischen Staatsbürger, der ebenfalls in Villach wohnhaft ist. „Die drei Angreifer verletzten den 17-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten“, schildert die Polizei die Situation.