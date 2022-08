Hilfe für Eltern von kranken Kindern

Erfreuliche Nachrichten für Eltern von Kindern von null bis sechs Jahren in der Steiermark: Das Land hat über die Gesundheitsversorgungs-GmbH den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst für das Gesundheitstelefon 1450 nun wieder sichergestellt. Damit erhalten Betroffene telefonisch Zugang zu einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin in der Steiermark, wenn sich am Wochenende medizinische Fragen stellen. Die Zuteilung erfolgt über diplomiertes Fachpersonal.