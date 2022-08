„Wreckreation“: Erschaffen, fahren, zerstören!

„Wreckreation“ verspricht eine 400 Quadratkilometer große Fahr- und Bauwelt namens MixWorld, in der Gamer alleine oder zusammen mit Freunden abgefahrene Strecken erschaffen und anschließend befahren können sollen. Crashs dürfen dabei ebenfalls nicht fehlen, schließlich stehen hinter dem Entwickler Three Fields Entertainment doch die beiden Branchenveteranen Alex Ward, Fiona Sperry und Paul Ross, die zuvor bei Criterion Games an der „Burnout“-Reihe sowie „Need for Speed“ arbeiteten.