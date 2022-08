Autoüberschlag wegen Reh: Lenker war alkoholisiert

Spektakulärer Unfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Weil er offenbar einem Wildtier ausweichen wollte, verlor ein junger Einheimischer die Kontrolle über sein Auto und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen überschlug sich und kam dann auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer, bei dem ein Alkotest positiv verlief, und vier weitere Insassen erlitten Verletzungen.