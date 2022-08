20-Jährigen mit abgebrochener Flasche angegriffen

Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle am Griesplatz alarmiert. Ein junger Mann wäre dort von einem Unbekannten attackiert worden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen in Österreich lebenden Syrer: Der 20-Jährige hatte eine stark blutende Verletzung am Arm. Die Tatwaffe, ein abgebrochener Flaschenhals, konnte von den Polizisten sichergestellt werden. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Verletzte von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Täter konnte anschließend flüchten.