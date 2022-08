Bei Klettertour löste sich Schlinge: 2 Verletzte

Die Klettergruppe war am Samstag über den Südostgrat am Grimming unterwegs, die Mitglieder dürften sehr versiert sein. Gegen 10.25 Uhr wollte der 62-jährige Führer der Gruppe bei einer Schlüsselstelle einen Standplatz aufbauen, um in weiterer Folge zwei Mitgliedern der Gruppe einen gesicherten Aufstieg zu ermöglichen.