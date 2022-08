Portugals Wachau: Unterwegs im Douro-Tal

Wein ist ein großes Thema in diesem Umfeld, die Wein-Bibliothek ist ein Herzstück inmitten des Resorts, das internationale Publikum schätzt die Ausführungen des Sommeliers, aber interessiert sich durchaus dafür, woher die Lebensmittel stammen, die im Restaurant auf den Tisch kommen. So manches Gemüse stammt aus dem eigenen, hübschen Nutzgarten, in dem auch Liegestühle zum Rasten einladen. In einem Workshop im Earth Lab genannten „Labor“ lernt man zum Beispiel, wie man Joghurt selbst herstellt, Kresse anbaut oder Gemüse einlegt. Nebenbei erwähnt - damit lässt sich jede Menge Plastik einsparen, in dem Joghurt sonst verpackt ist. Im Spa werden Peelings oder Seifen produziert, beliebt ist auch der Kurs mit Elena, in dem Keramikkacheln, wie man sie vielerorts in Portugal sieht, bemalt werden. Übrigens ein schönes Andenken für zu Hause, und es macht großen Spaß, kreativ tätig zu werden.