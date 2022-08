ÖFB hofft zum WM-Quali-„Finale“ auf volles Haus!

Mit dem Schwung der starken EURO inklusive Einzug ins Viertelfinale geht Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam in den attraktiven Abschluss der WM-Qualifikation! Das ÖFB-Team hofft beim Gastspiel des neuen Europameisters England am 3. September (17.30 Uhr) in Wiener Neustadt auf ein ausverkauftes Stadion, also 3900 Fans. Für das Doppel mit dem anschließenden Match gegen Nordmazedonien (6. September, 20.30 Uhr) sind 1200 Abos verkauft. Einzeltickets gibt es ab Donnerstag.