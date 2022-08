Greiner dreht jetzt „jeden Cent lieber zweimal um“

„Überlegen uns genau, was jetzt wirklich sein muss“

„Preiserhöhungen kann man mittlerweile nicht mehr voll an die Kunden weitergeben“, so der Greiner-Chef. Was das für das Unternehmen heißt? „Wir fahren unser Investitionsprogramm zwar weiter, drehen trotzdem jeden Cent lieber zweimal um und überlegen uns genau, was jetzt wirklich sein muss und wo wir noch ein wenig abwarten wollen“, verrät der 51-Jährige.