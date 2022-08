Roma-„Gott“ Dybala: Der mieseste Corner überhaupt

Es war Dybalas zweiter Auftritt im Roma-Dress. Test-Gegner: Schachtjor Donezk. Endstand: 5:0 für die im Olympiastadion groß aufspielenden Hausherren. In Erinnerung bleibt aber vor allem eine Szene aus der vierten Minute. Geradezu gierig verschlingen Twitter, Facebook und Co. den Slapstick-artig angehauchten Akt. Super-Zangler Dybala tritt zum Eckball an, haut offenbar kräftig in die Wies‘n und nudelt den Ball tatsächlich ins Tor-Out. Selten gesehen, umso sehenswerter - und irgendwie beruhigend, ja, menschlich, dass auch millionenschwere Top-Stars manchmal buchstäblich danebenhauen.