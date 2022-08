Mehr Radfahrer: Am Gürtel soll eine Fahrspur weg!

„Schon seit zwei Wochen sieht man beim Westbahnhof, dass auch in der Stoßzeit drei Fahrstreifen genug sind und hier ein Radweg machbar ist“, so Radlobbyist Roland Romano. Dass bekanntlich immer noch Urlaubszeit ist und somit naturgemäß auch in der Rushhour weniger Autos unterwegs sind, tut scheinbar nichts zur Sache. Der Stadt würde in dem Fall ein tägliches Stauchaos drohen.