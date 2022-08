OÖ ist Spitzenreiter bei Vollspaltenböden im Stall

Das kürzlich von der Bundesregierung beschlossene weitgehende Ende der Vollspaltenböden im Jahr 2040 begrüßt Haas, der SPÖ-Politiker sieht jedoch die zuständige Landesrätin Langer-Weninger (ÖVP) gefordert, im Sinne des Tierwohls Geld in die Hand zu nehmen. Denn die Übergangszeit bis zum tatsächlichen Ende der Vollspaltenböden sei zu lang, wie Haas aufzeigt: „Kritisch sehe ich die lange Wartezeit von knapp 18 Jahren bis zum vollständigen Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung – das ist viel zu lange. Hier müssen noch viele Generationen von Schweinen leiden.“ Deswegen sieht er Langer-Weniger in der Pflicht, Rahmenbedingungen für die oberösterreichischen Landwirte zu schaffen, die ein ehestmögliches Ende der Vollspaltenböden zum Ziel haben. Der raschere Umstieg müsse so attraktiv wie möglich gestaltet werden.