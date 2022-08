Hike & Fly-Abenteuer: Neuer Trend für Bergsportler

Flugschulen, wo man das Gleitschirmfliegen erlernen kann, gibt es viele. Profi-Bergführer Christoph Wastl und ich entschieden uns rasch für die Kärntner Flugschule von Maggie Grabner in Annenheim am Ossiacher See, die mit ihrem tollen und professionellen Team wie den Fluglehrern Anna Schneider, Robert Novak sowie Eddie Gojer in den vergangenen drei Jahrzehnten unzählige Kärntner und Urlauber in die Lüfte gebracht hat.