Austro-Frauen bei Nations Cup 4. - Gold an Schweiz

„Wir haben alles gegeben“, betonte Schützenhofer und stellte trotz der Niederlage fest, dass es für sie „ein geniales Turnier“ gewesen sei. Am Dienstag geht es für sie und Plesiutschnig zum Elite-Turnier nach Hamburg, die Woche darauf steht die Individual-EM in München auf dem Programm. „Da wollen wir um eine Medaille mitmischen“, stellte die Steirerin unmissverständlich klar. Für Dorina Klinger war schon die Teilnahme am Wien-Event ein großes Plus: „Es war echt ein Traum, da zu spielen. Wir freuen uns auf mehr.“