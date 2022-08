„Grüner“ EU-Atomstrom, ein Hohn

Atomkraft besitzt seit jeher hohe Sprengkraft: 1978 haben wir uns per Volksabstimmung gegen Zwentendorf entschieden. Der Super-GAU von Tschernobyl gab dem gesunden Menschenverstand 1986 recht, auch Fukushima im fernen Japan ließ 2011 schmerzlich grüßen. Und doch betonen uns nahestehende EU-Länder, wie sicher und wichtig die Atomkraft für eine unabhängige Energieversorgung wäre. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges. Koste es, was es wolle. Menschenleben inklusive?