Verletzungsbild deutet auf kaltblütige Morde hin

Tragödie in Wien: Zwei Buben (sieben und neun Jahre alt) tauchten, wie berichtet, alleine in einer Arztpraxis auf. Als sie Polizisten zurück zu ihrer Wohnung brachten, stießen sie auf die Leichen der Mama (32) und der Schwester, die am Samstag 15 Jahre alt geworden wäre. Das Verletzungsbild deutet laut „Krone“-Informationen auf kaltblütige Morde hin. Unter dringendem Tatverdacht steht der Lebensgefährte (49) der Mutter. Die Großfahndung läuft!