SK Rapid gegen Austria Lustenau - ab 17 Uhr LIVE

Auch deshalb wird die Startelf am Sonntag anders aussehen als in Baku. Noch keine Rolle dabei werden die erst kürzlich ins Teamtraining zurückgekehrten Roman Kerschbaum, Yusuf Demir und Ferdy Druijf spielen. „Hätten wir jetzt nicht Baku gehabt, wüsste ich nicht, ob ich rotieren würde, um die Automatismen besser zu forcieren. So wird es ohne Rotation am Sonntag nicht gehen“, erläuterte der 42-Jährige. Das durchaus auch im Hinblick auf das Retourspiel gegen Baku am Donnerstag in Wien. „Dass ein K.o.-Spiel wichtiger ist, ist nichts Neues. Wir brauchen das Rückspiel nicht kleiner reden als es ist“, so Feldhofer.