Selena Gomez zeigt „echten Bauch“: Fans jubeln

Fans feiern Gomez für Clip

Ganze 9,7 Millionen Mal wurde der Clip in nur wenigen Stunden angeschaut. In den Kommentaren jubelten die Fans über die tolle Botschaft, die Selena Gomez damit vermittelt. „Du sorgst dafür, dass ich mich in meiner eigenen Haut wohlfühle“, schrieb ein Anhänger der Schauspielerin. „Du bist vermutlich das beste Vorbild, um ehrlich zu sein“, fügte ein weiterer hinzu. „Body Positivity! So erfrischend“, freute sich noch einer.